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الدفاع المدني في غزة: شهيدان وعدد من الجرحى إثر قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط القطاع

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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