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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن ضرب هدف حيوي في الجولان المحتل بالطيران المسير وتؤكد دك معاقل الاعداء بوتيرة متصاعدة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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