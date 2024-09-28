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مصادر لبنانية:صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في المستعمرات الواقعة شرقي صفد

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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