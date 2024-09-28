السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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مراسل العالم: طائرات الاحتلال تشن الان غارات على اماكن سكنية في زبقين وبرعشيت وقضاء صور والبرج الشمالي ومنطقة الشبيحة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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