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مصادر لبنانية: صفارات الانذار تدوي في الجليلين وعكا وحيفا وسهل مرج ابن عامر ومستوطنات شمال الضفة الغربية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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