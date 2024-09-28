كتائب حزب الله العراقية توجه طلباً للسوداني بشأن إخراج القوات الأميركية

العالم-العراق

وذكّرت الكتائب في بيان ، أنه "في الوقت الذي نشكر فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الوطنية وجهوده لإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، نطالبه بعدم التعجل في الإعلان عن أي اتفاق مع العدو الأمريكي قبل إتمام التفاهم-والذي بدأ ولم ينتهِ بعد-مع قادة الإطار التنسيقي، وتنسيقية المقاومة العراقية".

وأضافت أن "توقيت الإعلان غير مناسب، لاشتراك الأمريكان وتورطهم في المجازر الوحشية وجرائم القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء والأبرياء، وعمليات الغدر التي تحدث في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك من أجل عدم تباين المواقف بين القوى السياسية في هذا الظرف الحساس".