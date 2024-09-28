السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب حزب الله العراقية توجه طلباً للسوداني بشأن إخراج القوات الأميركية

كتائب حزب الله العراقية توجه طلباً للسوداني بشأن إخراج القوات الأميركية
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

وجّهت المقاومة الإسلامية، كتائب حزب الله،  طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن اخراج القوات الأميركية من العراق.

العالم-العراق

وذكّرت الكتائب في بيان ، أنه "في الوقت الذي نشكر فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الوطنية وجهوده لإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، نطالبه بعدم التعجل في الإعلان عن أي اتفاق مع العدو الأمريكي قبل إتمام التفاهم-والذي بدأ ولم ينتهِ بعد-مع قادة الإطار التنسيقي، وتنسيقية المقاومة العراقية".

وأضافت أن "توقيت الإعلان غير مناسب، لاشتراك الأمريكان وتورطهم في المجازر الوحشية وجرائم القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء والأبرياء، وعمليات الغدر التي تحدث في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك من أجل عدم تباين المواقف بين القوى السياسية في هذا الظرف الحساس".