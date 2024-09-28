بغداد: توسيع رقعة الحرب بالمنطقة له تبعات خطيرة

العالم- العراق

وقال حسين في تدوينة له على منصة (إكس)، "شاركت اليوم في اجتماع طارئ مشترك للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79، اكدت اهمية عقد قمة طارئة مشتركة للدول العربية والإسلامية للتباحث بشأن الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة والخروج بمقررات فاعلة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية و لبنان والبحر الأحمر".

وأضاف، أن "توسيع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة قد يفضي الى تبعات خطيرة يأتي في مقدمتها توفير مناخ ملائم لقيام التنظيمات الإرهابية بأعادة نشاطها الارهابي".