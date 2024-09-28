السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار دوت في اكثر من 100 مدينة وبلدة ومستوطنة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :