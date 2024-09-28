موديز تخفض التصنيف الائتماني لکیان الإحتلال

العالم- فلسطين المحتلة

وقررت الوكالة خفض التصنيف من A2 إلى Baa1، وهو ثاني خفض منها لتصنيف كيان الاحتلال خلال العام الجاري.

ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" قرار موديز بأنه "ضربة اقتصادية" لتل ابيب.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لكيان الاحتلال الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.

وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لتل ابيب، وأرجعت ذلك إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في كيان الاحتلال عن توقعات ما قبل العدوان على غزة.