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مصادر اعلامية:دوي انفجارات في تل ابيب والحديث عن صاروخ ارض - ارض اطلق من لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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