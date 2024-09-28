بالفيديو/تل أبيب ومستوطنات اسرائيلية تحت نيران المقاومة

العالم- فلسطين المحتلة

واشار اعلام الاحتلال الى ان 75 عملية اطلاق صواريخ نفذت نحو فلسطين المحتلة منذ بدء الهجمات في بيروت.

واعلن جيش الإحتلال سقوط صاروخ باليستي أرض- أرض أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بوسط فلسطين المحتلة.

وافادت مصادر لبنانية عن صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في المستوطنات الواقعة شرقي صفد وفي معظم مستوطنات الجليل الشرقي والغربي والاوسط وعكا وحيفا وسهل مرج ابن عامر ومستوطنات شمال الضفة الغربية.

سقوط صاروخ أطلق من لبنان في "زرزير" شمال فلسطين المحتلة.

سقوط صاروخ أطلق من لبنان في "زرزير" شمال فلسطين المحتلة

وذكر إعلام الاحتلال ان صفارات الإنذار دوت في اكثر من 100 مدينة وبلدة ومستوطنة اسرائيلية منها المناطق الواقعة شرق وجنوب شرق حيفا، لافتا الى رشقة صاروخية كبيرة لحزب الله على صفد ومحيطها.

وتفيد التقارير بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل قرب حيفا بعد الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

انطلاق الدفاعات الجوية للاحتلال في محاولة التصدي لصواريخ أطلقت من لبنان فوق "مجدال هعيمك" شمال فلسطين المحتلة.وقالت قناة 12 العبرية عن مسؤولين بجيش الإحتلال انه من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالتحديات لتل ابيب.

وأطلق حزب الله، فجر اليوم السبت، وابلًا من الصواريخ على عدة مناطق في شمال فلسطين المُحتلّة ومستوطنات الضّفة الغربية، عقب عدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف حزب الله مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش "الإسرائيلي"، موقعًا أضرارًا مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ في عدة مواقع حول المدينة.

وذكر الإسعاف "الإسرائيلي" أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة.

من جانبها، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان أنها استهدفت مدينة صفد ومستوطنة كرمئيل ومستوطنة ساعر بصليات صاروخية كبيرة ردّا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كما اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي ١.‏صواريخ حزب الله تضرب محيط بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة وجاء في بيان اخر صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏.

يتبع