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مصادر الاحتلال:الجيش يشن غارات اضافية الان على منطقة بعلبك

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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