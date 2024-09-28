السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر اعلامية:صفارات الانذار تدوي في عكا وكفر كلا وكفرمندا وكريات آتا

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :