السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:ردا على الاستباحة الهمجية الاسرائيلية للمجن والقرى والمدنيين استهدفنا قاعدة ومطار ( رامات ديفيد ) بصلية صواريخ "فادي 3"

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :