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مصادر اعلامية:اطلاق رشقة صاروخية رابعة من جنوب لبنان باتجاه مواقع اسرائيلية في الجليل

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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