السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب الرئيس الايراني:اعتداءات الكيان الصهيوني على الضاحية في بيروت جريمة واضحة ضد الانسانية وشكفت طبيعة الارهاب الحكومي لهذا الكيان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :