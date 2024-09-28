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الخارجية الايرانية:في ظل تقاعس الدول ومجلس الامن ازاء جرائم الاحتلال في فلسطين ولبنان ودعم اميركا للكيان فان الدور الاممي للدفاع عن فلسطين ولبنان اساسي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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