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مصادر لبنانية: طيران العدو الحربي ينفذ غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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