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مصادر لبنانية: شهداء وجرحى بغارة اسرائيلية على بلدة طاريا غربي بعلبك

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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