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حزب الله: استهدفنا تحركا لجنود الاحتلال في موقع الصدح بقذائف مدفعية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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