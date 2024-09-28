السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل اعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومحيطها

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :