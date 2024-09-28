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وسط حديث عن عملية برية في لبنان.. جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط

وسط حديث عن عملية برية في لبنان.. جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استدعاء ثلاث كتائب احتياط بهدف تعزيز دفاع القيادة المركزية، وذلك على وقع تصاعد العدوان المتواصل على الأراضي اللبنانية وسط حديث عن عملية برية محتملة.

العالم-الاحتلال

وقال جيش الاحتلال، في بيان، "وفقا لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب من قوات الاحتياط من أجل الأنشطة العملياتية وتعزيز الدفاع في القيادة المركزية".

وتشمل عمليات قادة الاحتلال المركزية مناطق الضفة الغربية المحتلة، التي يصعد الاحتلال انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني فيها على وقع حربه الدموية على قطاع غزة، والعدوان العنيف على لبنان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية منذ أيام، في ظل الحديث عن عملية برية محتملة للاحتلال في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن "التوغل البري خيار ممكن"، مشيرا إلى أن "التعبئة تفتح الخيارات وترسل إشارة للجانب الآخر بأن الهجوم قد يأتي".

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وقرب الحدود مع لبنان.

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