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مصادر لبنانية: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة شبعا واصابات باستهداف مركز طبي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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