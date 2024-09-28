إيران.. اجتماع استثنائي للجنة الأمن القومي النيابية بشأن الأحداث في لبنان

العالم - ايران

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن عقد اجتماع استثنائي لهذه اللجنة.

وعقد هذا اللقاء اليوم بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وركز على بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيروت.

وأضاف: إن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أدانوا بشدة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في لبنان وأعربوا عن تعازيهم لأسر الشهداء الأبرياء.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إن أعضاء اللجنة أعربوا أيضًا عن أسفهم لصمت المنظمات الدولية والدول المتشدقة بحقوق الإنسان وطالبوا برد حاسم وعملي على الكيان الصهيوني.

وأضاف رضائي: اليوم يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للكيان الصهيوني السيئ السمعة والمجرم.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أنه سيعقد هذا الأسبوع اجتماعات أخرى تتعلق بقضايا المنطقة ولبنان وفلسطين.