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لماذا عادت طائرة إيرانية كانت متجهة نحو بيروت أدراجها؟

لماذا عادت طائرة إيرانية كانت متجهة نحو بيروت أدراجها؟
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أوعز وزير الاشغال والنقل اللبناني علي حمية الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالطلب من الطائرة الايرانية التي كانت متجهة الى المطار عدم الهبوط وعدم دخول الاجواء اللبنانية.

العالم- لبنان

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية في بيان: إن "هذا الطلب جاء بعد دخول الجيش الإسرائيلي على موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذيره من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجهة إلى المطار كما هدد باستعمال القوة".

ووفق وسائل الإعلام العبرية، اخترق الجيش الإسرائيلي شبكات الاتصالات في مطار بيروت وهدد باللجوء للقوة في حال هبوط طائرة إيرانية كنت متجهة للمطار.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني، قد هدد، مساء أمس الجمعة، بأنه سيحبط ما وصفها محاولات إيران إيصال أسلحة إلى حزب الله عبر مطار بيروت الدولي، وبأن طائراتة الحربية تقوم بدوريات حول مطار بيروت.

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