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قائد الثورة الاسلامية:العصابة الارهابية الحاكمة للكيان الصهيوني لم تتعلم من حربها الاجرامية في غزة ولم تفهم ان القتل الجماعي لن يؤثر على البناء الصلب للمقاومة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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