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قائد الثورة الاسلامية:لم ينس الشعب اللبناني ان حزب الله هو الذي قطع سيقان عسكريي الكيان الصهيوني وجعل لبنان عزيزا وشامخا

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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