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قائد الثورة الاسلامية: اليوم لبنان بفضل وقوة من الله سيجعل العدو المعتدي والخبيث وسيئ الصيت نادما على جرائمه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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