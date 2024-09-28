اقتراح أوروبي باستبعاد امريکا للتوصل الی هدنة في لبنان

العالم - لبنان

حرب شاملة بدأها كيان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان وشعبه في مؤشر على رغبته بدفع المواجهة نحو حالة شبيهة بما يفعله في غزة منذ نحو عام.

هذه النزعة التوسعية للعدوان عززت المواقف المستنكرة لجرائم الكيان؛ ايران عبر رئيسها ومختلف مسؤوليها جددت موقفها الداعم للبنان والمقاومة، حيث شدد الرئيس مسعود بزشكيان علی أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية جريمة حرب وإرهاب دولة.

فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن واشنطن شريكة تل ابيب في عدوانها على لبنان.

وقال عراقجي:"لقد كثر الحديث عن فظائع الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، دون اتخاذ أي إجراء لوقفها، لهذا السبب تجرأ نتنياهو واعوانه على تكرار مذبحتهم في لبنان وجر المنطقة لحرب شاملة يعولون فيها على دعم الولايات المتحدة ورأينا اليوم ان الكيان الاسرائيلي استخدم قنابل تزن آلاف الاطنان أهدته إياها واشنطن لمهاجمة بيروت لذا لا يمكن تجاهل تواطؤها بهذه الجرائم".

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منطقة غرب آسيا على شفا حرب كبيرة.

وقال لافروف:"مرة أخرى الشرق الأوسط على شفا حرب كبيرة، يبدو أن البعض يريدونها بشدة. وأود أن أخاطب ممثلي الولايات المتحدة، فلولا دعمكم الكامل لإسرائيل، لأمكن إنهاء الصراع بسرعة وفعالية".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر بدوره من أن الحرب في لبنان قد تؤدي لمزيد من التصعيد الذي يشمل قوى خارجية مؤكداً الحاجة إلى وقف إطلاق النار فوراً.

إلى ذلك دانت الفصائل الفلسطينية قصف الضاحية الجنوبية ووصفته بالعمل الإجرامي الهمجي والنازي. فيما وصفته حركة صنعاء بالتطور الخطير الذي يفتح الباب على حرب شاملة لن تكون نتيجتها إلا وبالا على الكيان الاسرائيلي.

وفيما اعلنت الخارجية الاميركية أن واشنطن لم تشارك بالضربة علی بيروت بتاتاً نقلت قناة 'إي بي سي' عن مسؤول أمريكي قوله إن تل ابيب أبلغت واشنطن قبل أقل من ساعة من الضربة أنها ستستهدف امين عام حزب الله.

من جهته أعرب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لعدم وجود أي قوة قادرة على وقف رئيس حكومة الاحتلال في غزة ولبنان مؤكداً ضرورة تنويع الجهود الدبلوماسية بعيداً عن الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة.