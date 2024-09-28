صواريخ حزب الله تنزل سكان 'اسرائيل' تحت الأرض

العالم - الاحتلال

تزامناً مع الغارات الوحشية الاسرائيلية على لبنان، تنطلق صواريخ حزب الله من داخل المناطق اللبنانية باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال، من الجليل الى صفد وحيفا حتى تل ابيب، وذلك دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته؛ ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

الاعلام العبري كشف عن دوي انفجارات عنيفة في تل ابيب ومناطق اخرى وسط الكيان المحتل جراء صاروخ ارض ارض اطلق من لبنان سبقته عمليات عديدة نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان مستهدفة مختلف مستوطنات الشمال.

حزب الله أعلن في بيانات منفصلة استهداف مستوطنات كابري بصلية من صواريخ فادي واحد، ومستوطنتي كريات آتا وإيلانيا بصلية من نفس الصاروخ. وقصف الحزب أيضاً مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية، وموقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية، كما استهدف مدينة صفد المحتلة ومستوطنتي كرمئيل وساعر بصليات صاروخية.

وبعد رد حزب الله اعترفت إذاعة جيش الاحتلال بانطلاق صفارات إنذار واسعة النطاق في المنطقة الشمالية بأكملها، في الجليل الغربي، ووسط الجليل، وفي المنطقة الساحلية، ووادي يزرعيل، ووادي عارة، وفي شمال الضفة، ومنطقة الخليج، وفي منطقة الكرمل.

كما دوت صفارات الإنذار في كل من المستوطنات الواقعة شرق تل ابيب ومستوطنات في الضفة الغربية والجليل الأعلى والاوسط وعكا ومحيط صفد وروش بينا شرقيها وفي المناطق الواقعة غربي عفولة وذلك بعد إطلاق صليات صاروخية من لبنان.

وأمّا الوضع في داخل الكيان الإسرائيلي فعكسته ما أعلنت عنه قيادة الجبهة الداخلية فيه من إعلان لحالة الطوارئ في كافة أنحاء الكيان المحتل، وفتح الملاجئ ودعوة المستوطنين الى البقاء في حالة استعداد لأي طارئ، مع توقعات بأن يقوم حزب الله برد واسع على العدوان الذي يطال مختلف المناطق اللبنانية.