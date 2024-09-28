السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :