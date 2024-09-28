مصادر لبنانية: استمرار غارات الاحتلال على بلدات كفرمان بالنبطية وجبشيت ويارون ومارون الراس ومجدل زون في القطاع الغربي وطريق صيدا القديم

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وسائل اعلام اسرائيلية: فرض القيود على التجمعات وسط "اسرائيل" بسبب الوضع الامني
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حماس: رحم الله سماحة السيد نصرالله ورفاقه القادة الذين ارتقوا معه شهداء ونسأل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم والشعب اللبناني جميل الصبر وحسن العزاء
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حماس: اننا على ثقة بان هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال لن تزيد المقاومة الا اصرارا ومضيا على درب الشهداء ومواصلة طريق الصمود حتى النصر ودحر الاحتلال
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حماس: التاريخ اثبت ان المقاومة ضد العدو الصهيوني كلما يقضي قادتها شهداء سيخلفهم جيل من القادة اكثر بأسا وأشد قوة على مواصلة الجهاد حتى دحر الاحتلال
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حماس: هذه الدماء الطاهرة التي سالت على ارض لبنان بمعركة الاسناد ستكون لعنة تطارد العدو الصهيوني وستعبد طريق شعبنا الذي لا يعرف الانكسار او الاستسلام
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حماس: نجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع اخواننا في حزب الله والمقاومة اللبنانية الذين يشاركون شعبنا ومقاومتنا في معركة طوفان الاقصى
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حماس: نجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع اخواننا حزب الله والمقاومة اللبنانية الذين يشاركون شعبنا ومقاومتنا في معركة طوفان الاقصى
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حماس: الادارة الامريكية ايضا تتحمل المسؤولية باستمرار دعمها الشامل للاحتلال ومواصلة صمتها وتقاعسها عن ادانة وتجريم ووقف الارهاب الصهيوني المتصاعد
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حماس: نؤكد ان الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة على امن واستقرار المنطقة
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حماس:نستذكر مواقف السيد نصرالله المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة واصراره على مواصلة جبهة الاسناد حتى قضى شهيدا وهو على ذات نهجه
مصادر لبنانية: استمرار غارات الاحتلال على بلدات كفرمان بالنبطية وجبشيت ويارون ومارون الراس ومجدل زون في القطاع الغربي وطريق صيدا القديم
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش
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