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حزب الله: دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وردا على الاستباحة الهمجية الاسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين استهدفنا مستوطنة "معالوت" بـ 50 صاروخا

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

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