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مصادر عبرية: رصد اطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان تجاه "اسرائيل" منذ الصباح

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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