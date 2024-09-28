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حزب الله: سماحة سيد المقاومة العبد الصالح انتقل الى جوار ربه ورضوانه شهيدا وعظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما مستبصرا ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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