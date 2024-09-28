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حزب الله: لقد التحق السيد نصرالله برفاقه الشهداء العظام الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما قادهم من نصر الى نصر وصولا الى معركة الاسناد دعما لفلسطين

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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