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حزب الله: قيادة الحزب تعاهد الشهيد الأسمى والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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