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حزب الله: الى المجاهدين الشرفاء وابطال المقاومة الاسلامية، إن قائدنا سماحة السيد مازال بيننا بنهجه المقدس وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة حتى الانتصار

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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