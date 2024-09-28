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حماس تنعى الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية ارتقاء سماحة السيد نصرالله وثلة من اخوانه القادة شهيدا على طريق القدس وإسناد فلسطين

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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