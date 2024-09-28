السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس: ندين بقوة العدوان الهمجي واستهداف مبان سكنية بالضاحية الجنوبية ونعده عملا ارهابيا جنونيا لكيان مارق مستهتر بكل القيم في ظل صمت وتخاذل دولي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :