السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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حماس:نستذكر مواقف السيد نصرالله المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة واصراره على مواصلة جبهة الاسناد حتى قضى شهيدا وهو على ذات نهجه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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