السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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حماس: نجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع اخواننا حزب الله والمقاومة اللبنانية الذين يشاركون شعبنا ومقاومتنا في معركة طوفان الاقصى

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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