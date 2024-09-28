السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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حماس: اننا على ثقة بان هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال لن تزيد المقاومة الا اصرارا ومضيا على درب الشهداء ومواصلة طريق الصمود حتى النصر ودحر الاحتلال

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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