السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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حماس: رحم الله سماحة السيد نصرالله ورفاقه القادة الذين ارتقوا معه شهداء ونسأل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم والشعب اللبناني جميل الصبر وحسن العزاء

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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