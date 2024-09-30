آخر التطورات.. حزب الله يقصف قاعدة الناعورة الإسرائيلية بصواريخ فادي2

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المقاومة الإسلامية كانت قد أعلنت اليوم عن استهداف مستعمرة الناعورة بصواريخ فادي 1، وفادي 2 بالاضافة الى صفد.



وتواجدت كاميرا العالم بتصوير مباشر لسلسلة من الغارات التي شنها الإحتلال الاسرائيلي قبل قليل مرفق بالقصف المدفعي الذي طاول معظم الطرق التي تمتد من بلدة مرجعيون حتى بلدة الخيام، حيث لا زالت النيران تشتعل في الاماكن المستهدفة ، بالإضافة الى الغارات التي استهدفت بلدات الخيام وأكبر حمام، كفر كلا.

ونوّه مراسلنا إلى الغارات التي استهدفت مارون ويارون والقصف المدفعي على هاتين البلدتين وغارة استهدفت بلدة الشابية بقضاء صور كما تعرض مسجد بلدة يارون الى غارة اسرائيلية معادية أدت إلى إلحاق الأضرار باعتبار أن الغارة كانت بمحيطه تماما، وغارات استهدفت منازل في حريص قضاء بنت جبيل و ببلدة بدياس قضاء صور.

وأشار مراسلنا إلى غارات إسرائيلية استهدفت أحد المنازل ما أدى الى استشهاد مواطنة لبنانية، وغارات على قضاء صور وعلى قلويه، وغارات كانت تستهدف العديد من القرى برج رحال والعباسية وشحور وصولا الى قضاء النبطية حيث استهدفت بلدات عفشيت القصير وبلدة الطيب في مرجعيون، بالاضافه الى بلدة بلاط هذا بالاضافة الى غارات وقصف مدفعي مباشر على مدينة بنت جبيل.

وكان قد أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2".

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