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الجهاد الاسلامي:على ثقة تامة بأن استشهاد السيد نصرالله سيزيد المقاومة قوة وعزما مثلما حصل باستشهاد السيد عباس الموسوي وفتحي الشقاقي والشيخ احمد ياسين

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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