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لجان المقاومة الفلسطينية: نعزي الشعب اللبناني وابطال المقاومة اللبنانية وكل كوادر وقادة ومجاهدي حزب الله وأحرار العالم باستشهاد احد قادة الامة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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