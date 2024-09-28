السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة اليمنية بصنعاء: نعرب عن التعازي باستشهاد سماحة السيد نصرالله الذي كان رمزا من رموز الجهاد والمقاومة واحرز انتصارات عظيمة بمواجهة الاعداء

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :