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الحكومة اليمنية بصنعاء:نذر الشهيد نصرالله حياته بسبيل الله وكرس جهوده دفاعا عن حقوق شعبه وتحرير ارضه وعن فلسطين لينال الشهادة بعد مسيرة حافلة بالجهاد

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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