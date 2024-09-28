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حكومة صنعاء: احرار اليمن سيواصلون السير على درب الجهاد دفاعا عن وطنهم وانتصارا للمظلومين في فلسطين ولبنان بعطاء غير محدود في معركتهم الكبيرة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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